Кострома, 20 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За два месяца нереста в Костромской области задержали 27 браконьеров, нарушивших правила лова рыбы. Об этом сообщает Росрыболовство. В отношении всех граждан возбуждены уголовные дела. В случае, если их вина будет доказана, костромичам грозят крупные штрафы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Рыбалка

Запрет на ловлю действовал с 15 апреля по 15 июня. В этот период рыбакам-любителям запрещалось ловить рыбу с помощью любых приспособлений за исключение одной удочки.

В общей сложности у костромских добытчиков изъяли 95 орудий лова и 70 килограммов незаконно полученной рыбы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Росрыболовстве, за 2021 год в регионе поймали 37 браконьеров. В отношении их также возбудили уголовные дела.