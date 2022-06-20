Нью-Йорк, США, 20 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Научно-фантастический сериал «Очень странные дела» установил новый рекорд онлайн-кинотеатра Netflix. Об этом 20 июня сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Отмечается, что менее чем через месяц после премьеры первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» стала самым популярным англоязычным сериалом платформы. За 28 дней продолжение шоу Мэтта и Росса Дафферов собрало более 781,04 млн часов просмотров. По этому показателю оно обошло первый (625 млн часов просмотров) и второй (656 млн) сезоны «Бриджертонов». Отмечается, что в первую неделю первая часть четвёртого сезона сериала собрала 335,01 млн часов просмотров.

Напомним, первые семь серий четвёртого сезона «Очень странных дел» Netflix начал показывать 27 мая 2022 года. Последние две серии продолжения шоу появятся на сайте потокового сервиса 1 июня 2022-го.