Саратов, 20 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 20 июня зарегистрировали 254 274 случая заражения коронавирусом, за прошедшие сутки подтвердили 59 тестов. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

В больнице

Выздоровели с начала пандемии 247 458 человек, из них 78 — за минувший день.

В ковид-стационары 19 июня госпитализировали восемь пациентов. По данным облминздрава, на стационарном лечении находится 251 пациент, на амбулаторном — 664.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5987 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, создать в лаборатории подобный COVID-19 вирус возможно, однако отличить его от природного нельзя, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург

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