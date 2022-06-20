Улан-Удэ, 20 июня 2022, 11:27 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 092. Жертвами коронавируса стали 3035 пациентов.
Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 806 пациентов, в том числе пять за последние сутки. Коллективный иммунитет в республике достиг 26,4%.