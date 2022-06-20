Донецк, 20 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За 124 дня эскалации в Донецкой Народной Республике от обстрелов со стороны украинских боевиков погибли 188 мирных жителей, еще 886 пострадали, в том числе 66 детей. Об этом 20 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 124 дня эскалации погибли 188 гражданских лиц, в том числе девять детей. Ранения различной степени тяжести получили 886 гражданских лиц, в том числе 66 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период украинские боевики 4724 раза открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения — 4405.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.