Иркутск, , 11:24 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области 20 июня обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю (13 — 19 июня). Всего за этот период в регионе случилось 61 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

ДТП в Приангарье МВД

С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано семь ДТП.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очередности проезда — 9, несоответствие скорости конкретным условиям движения — 6, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 16, выезд на полосу встречного движения - 3, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 5.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 13 июня в Приангарья произошло 46 аварий, в которых три человека погибли, 57 получили травмы различной степени тяжести.

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