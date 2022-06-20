Москва, , 11:24 — REGNUM Инициативу Центробанка по введению механизма самоограничения выдачи поддерживает 64% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По их мнению, это замечательная идея, чтобы исключить обман мошенниками пожилых людей и пенсионеров. Против самозапрета на выдачу кредитов выступают лишь 8% опрошенных. Затруднились оценить инициативу Банка России 28% граждан.

Чаще инициативу Центробанка по внедрению механизма самоограничения выдачи кредитов одобряют мужчины, чем женщины — 67% против 59% и люди старше 45 лет, чем молодёжь до 34 лет 67% против 55%.

Опрос проведён 14–15 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 393 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм самозапрета на выдачу кредитов предложил ввести для борьбы с мошенниками Банк России.

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