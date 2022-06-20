Мадрид, , 11:23 — REGNUM Бельгийский полузащитник Аксель Витсель может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом 20 июня сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Аксель Витсель Fc-zenit.ru

Отмечается, что «Атлетико» предложил Витселю контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, с 2018 года Витсель выступает за дортмундскую «Боруссию», которую покинет нынешним летом по окончании действия контракта. В составе команды он выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

С 2012 по 2017 год Витсель играл за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России и стал двукратным победителем Суперкубка России.