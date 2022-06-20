Симферополь, , 11:22 — REGNUM В Республике Крым в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил нападения на имама. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю 20 июня.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

44-летний мужчина обвиняется в том, что 1 апреля в мечети села Пионерского, перед началом молебна, с целью воспрепятствования богослужению, напал на имама. Служитель культа получил ссадины и кропоподтёки. На следующий день, уже во время богослужения, мужчина потребовал от заместителя муфтия Крыма покинуть мечеть и преградил ему путь к месту, предназначенному для проведения молитвы.

Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России по Республике Крым, по ч. 3 ст. 148 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 148 УК РФ — «Незаконное воспрепятствование проведению богослужения, в том числе, с применением насилия».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.