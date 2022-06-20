Уфа, 20 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Башкирия станет пилотным регионом, в котором будут апробировать механизмы промышленной ипотеки. Об этом 20 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на оперативном совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

ИА REGNUM Промышленность

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Он напомнил, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые намерены строить новые производства.

«Это направление будет пилотировано в Башкирии. Апробация пройдет на территории индустриального парка «Уфимский» и в особой экономической зоне «Алга», — сообщил Муратов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены реализовать проект по производству катодной меди.