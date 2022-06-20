Люксембург, 20 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Украина начала получать оборудование для разблокировки портов. Об этом литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил 20 июня перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.

George Chernilevsky Порт Одессы

Он отметил, что открыть украинские порты можно только с помощью военного оборудования. Если страны ЕС, у которых такое оборудование есть, поставят его Украине, продовольственный кризис удастся решить гораздо быстрее.

«Некоторое оборудование уже посылается на Украину… К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет», — сказал Ландсбергис в ходе трансляции, которая велась на сайте Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна, при этом страны Запада обвиняют Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Российские власти категорически отвергают такие обвинения. Украина должна разминировать свои порты, и зерно можно будет вывезти, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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