Магнитогорск, Челябинская область, 20 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Челябинской области заместителю начальника управления МВД России по Магнитогорску предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Марина Каширская ИА REGNUM Колючая проволока

Речь идёт о более 700 тыс. рублей. Суд отправил его под стражу.

Следователи проводит работу по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Как сообщало ИА REGNUM, о задержании полицейского стало известно 17 июня.