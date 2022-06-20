Горно-Алтайск, 20 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра.

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Согласно прогнозам, с 21 по 25 июня дневная температура будет подниматься до 30 и выше градусов тепла. В связи с этим жителей предупредили о риске возникновения природных пожаров.

«Если вы поехали охладиться на водоем, соблюдайте правила безопасного отдыха у воды! Не купайтесь в непредназначенных для купания местах! Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте их без присмотра!» — призывают спасатели.