Донецк, 20 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:00 зафиксирована атака с позиций в Новомихайловке. По Еленовке выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики несколько раз обстреляли Донецк.