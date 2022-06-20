Таллин, , 11:18 — REGNUM Седьмой пакет санкций против России должны обсудить главы МИД стран Евросоюза на заседании 20 июня. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь», — сказал Сутть.

Он добавил, что страны ЕС работают над седьмым пакетом антироссийских санкций, который будет включать энергетические меры. По его словам, это «благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что ЕС должен как можно быстрее обсудить новые санкции против России.