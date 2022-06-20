Озинский район, Саратовская область, 20 июня, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Саратовской области медицинского работника признали виновной в причинении пациентке смерти по неосторожности. Судом женщине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев, сообщает следственного управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что 19 марта 2020 года акушер-гинеколог Озинской районной больницы ненадлежащим образом оказала медицинскую помощь пациентке при проведении хирургического вмешательства.

«В ходе проведения операции медицинский работник ненадлежащим образом выполнила свои должностные обязанности, выразившиеся в не соблюдении техники проведения операции и как следствие в причинении повреждений, относящихся к группе опасных для жизни. В результате полученных повреждений спустя некоторое время пациентка скончалась», — уточнили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Тюменской области осудили 55-летнего врача-стоматолога, который ввел в десну пятилетней девочки 250 мг препарата, более чем вдвое превысив максимально допустимую дозу. У ребенка сразу развился анафилактический шок.

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