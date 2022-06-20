Шарм-эль-Шейх, Египет, , 11:26 — REGNUM Король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и и король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа провели трехстороннюю встречу в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Об этом 20 июня сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление канцелярии короля Иордании.

Саммит глав Иордании, Египта и Бахрейна @RHCJO

По последним данным, встреча была посвящена ряду проблем, стоящих перед Ближневосточным регионом. В частности, лидеры трёх стран обсудили совместные действия в области продовольственной безопасности и недопущения глобального энергетического кризиса. В ходе встречи лидеры трех стран обсудили также последние региональные события, в том числе — палестинский вопрос.

«Стороны переговоров заявили о поддержке палестинских братьев в их усилиях по достижению их справедливых и законных прав на создание своего независимого государства по линии 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе решения о двух государствах», — отмечается в заявлении канцелярии короля Иордании.