п. Оловянная, , 11:17 — REGNUM Прокуратура Забайкалья 20 июня известила о проведении проверки сообщений о задержках выплаты заработной платы медицинским работникам Оловяннинской центральной районной больницы.

Плата. Фрагмент картины Тициана. Динарий кесаря. 1516

В ходе проверки представители надзорного ведомств оценят исполнение в медицинском учреждении требований трудового законодательства и соблюдение прав граждан на своевременное получение вознаграждения за труд.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности, в том числе, административной.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 мая 2022 года составила 8,5 млн. рублей: вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

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