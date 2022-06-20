Сеул, 20 июня, 2022, 11:19 — ИА Регнум. 24 июня в столице Южной Кореи состоится ежегодный «Симпозиум мира на Корейском полуострове», сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Тема мероприятия, организованного агентством Yonhap и министерством объединения Южной Кореи, «Соперничество между США, Китаем и Россией за гегемонию в эпоху президента Юн Сок Ёля».

В симпозиуме примут участие представители правительства, в том числе, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, и эксперты по национальной безопасности. С приветственной речью выступит министр объединения Квон Ён Сэ.

Участники поделятся своими взглядами на будущее Индо-Тихоокеанского региона, обсудят северокорейскую политику президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и пути возвращения Пхеньяна за стол переговоров, а также перспективы южнокорейско-американского альянса.