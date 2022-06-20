Кишинёв, 20 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Прошедшая неделя стала одной из самых успешных в истории дипломатии Молдавии. Об этом своём телеграм-канале заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску.

Mfa.gov.md Нику Попеску

«Спустя 24 года после последнего визита в Кишинёв президента Франции, в Республику Молдавия с чётким посланием солидарности и поддержки нашей стране прибыл Эммануэль Макрон. Мы благодарны президенту Эммануэлю Макрону и французским друзьям за всю их поддержку необратимого европейского курса и нашей программы реформ!» — написал глава МИДЕИ.

Он добавил, что на прошлой неделе Молдавию посетила глава МИД Франции Катрин Колонна. Она и Попеску подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

Напомним, в Молдавии последние два месяца регулярно проходят акции протеста. На них участники обвиняют правительство в неспособности управлять страной. Накануне протестные митинги прошли в Кишинёве и Бельцах.