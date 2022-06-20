Москва, 20 июня 2022, 11:15 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры боевой работы расчетов РСЗО «Ураган», уничтожающих позиции украинских боевиков в ходе спецоперации.
Артиллерийские подразделения ВС России в ходе спецоперации поражают артиллерийские батареи, оборонительные сооружения, пункты управления, вооружение и военную технику ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.
В опубликованном видео российский «Ураган» стреляет по замаскированным украинским позициям, которые были обнаружены беспилотниками.
На видео расчет садится в боевую машину, выезжает на огневую позицию, устанавливают его на выносные опоры, а также наводят огневую установку на цель, после чего показаны четыре залпа.