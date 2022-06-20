Джакарта, , 11:15 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прибыл в Джокьякарту (Индонезия) для участия в первой встрече министров здравоохранения G20, которая пройдет 21 июня 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус Who.int

«Поддержка со стороны ВОЗ огромна. С приездом главы ВОЗ наша надежда на председательство во встрече министров здравоохранения G20 может быть достигнута», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Заседание пройдет под непосредственным председательством министра здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикина.

«Как председатель председательства G20 в области здравоохранения, мы обсудим три приоритетных вопроса, а именно устойчивость глобальной системы здравоохранения, гармонизацию протоколов здравоохранения, финансирование борьбы с пандемией и совместное использование лабораторных сетей», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2022 года.

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