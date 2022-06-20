Санкт-Петербург, 20 июня 2022, 11:16 — REGNUM Температура воздуха в Санкт-Петербурге в следующие выходные может повыситься до +30 градусов за счёт влияния антициклона. Об этом 20 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Метеоролог отметил, что циклон «Ophelia» ушёл на восток, но между тем еще влияет на погодные условия в Северной столице. В середине недели придёт антициклон, который принесёт в город тепло.
«Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 гр., во второй половине недели к +25 гр., а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться», — пишет Колесов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в понедельник, 20 июня, в Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.
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