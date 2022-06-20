Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Температура воздуха в Санкт-Петербурге в следующие выходные может повыситься до +30 градусов за счёт влияния антициклона. Об этом 20 июня сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Санкт-Петербург, лето Дарья Драй © ИА REGNUM

Метеоролог отметил, что циклон «Ophelia» ушёл на восток, но между тем еще влияет на погодные условия в Северной столице. В середине недели придёт антициклон, который принесёт в город тепло.

«Температура воздуха постепенно будет повышаться. К середине недели до +20 гр., во второй половине недели к +25 гр., а к выходным и на +30 градусов можно «замахнуться», — пишет Колесов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в понедельник, 20 июня, в Санкт-Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев 20 июня ожидают кратковременные дожди