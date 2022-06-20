Москва, 20 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. У бывшего президента СССР Михаила Горбачёва обострились проблемы с почками, сообщает 20 июня Mash.

Вени Марковски Михаил Горбачев

По информации телеграм-канала, у Горбачёва периодически ухудшается состояние здоровья. Точные диагнозы не афишируются, однако около года 91-летний экс-президент находится под наблюдением врачей.

Уточняется, что Горбачёва возят на диализ в московскую больницу, время от времени ему проводят очистку крови.