Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону пешеход попал под колёса реанимобиля, перевозившего пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 20 июня.

Реанимобиль Ilya Plekhanov

Дорожная авария случилась вечером 19 июня на улице Таганрогской. Водитель Ford Transit Van с работающими проблесковыми маячками и включённым звуковым сигналом, предположительно, на регулируемом пешеходном переходе сбил пешехода, пересекавшего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Известно, что пострадавший молодой мужчина был в наушниках.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.