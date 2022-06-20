Минск, 20 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Белоруссия возобновила верификационную деятельность в рамках договоров в области контроля над вооружениями. Об этом проинформированы страны ОБСЕ, сообщает 20 июня пресс-служба белорусского минобороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«С 20 июня Республика Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уведомления о возобновлении верификации направлены всем государствам — участникам ОБСЕ. Решения об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на белорусской территории будут приниматься на паритетной основе, добавили в минобороны.

Читайте также: Минобороны Белоруссии пригласило иностранных атташе на границу с Украиной