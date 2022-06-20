Петропавловск-Камчатский, 20 июня 2022, 11:10 — REGNUM В Камчатском крае довольным объёмами вылова лососевых. Результат почти самый лучший за 12 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе министерства рыбного хозяйства региона.
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К 19 июня в Усть-Камчатском районе добыли 7,7 тыс. тонн нерки. Превысить этот показатель за длительный период удавалось только один раз, в 2017 году.
Как сообщало ИА REGNUM, на Командорских островах Камчатки лососевая путина началась 1 июня, в Усть-Камчатском районе — 8 июня.