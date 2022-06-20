Петропавловск-Камчатский, 20 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Камчатском крае довольным объёмами вылова лососевых. Результат почти самый лучший за 12 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе министерства рыбного хозяйства региона.

dannymoore1973 Рыба. Лосось

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К 19 июня в Усть-Камчатском районе добыли 7,7 тыс. тонн нерки. Превысить этот показатель за длительный период удавалось только один раз, в 2017 году.

«Также можно сделать выводы о неплохой динамике по данным, которые зафиксированы в Азабачьем озере. Мы оцениваем, что пропуск лососей составил более 80 тысяч тонн. Это очень хорошие показатели, которых мы много лет уже достичь не могли. Думаю, что если темпы хода путины буду на таком же уровне, то через какое-то время нам потребуются дополнительные объёмы рыбы. С этим проблем нет, Росрыболовство нас слышит», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Командорских островах Камчатки лососевая путина началась 1 июня, в Усть-Камчатском районе — 8 июня.