Воронеж, , 11:10 — REGNUM Партия медикаментов будет отправлена подшефным Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам Луганской Народной Республики из Воронежской области. Об этом сообщается 20 июня в телеграм-канале правительства Воронежской области.

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Крупная партия медикаментов для ЛНР сформирована по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева.

«В ближайшие дни грузовой автомобиль с лекарствами для жителей трёх муниципалитетов отправится в ЛНР», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона посетил ЛНР, где подписал соглашения о сотрудничестве с тремя районами народной республики. В середине июня Воронежская область отправила подшефным районам коммунальную технику.