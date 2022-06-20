Воронеж, 20 июня 2022, 11:10 — REGNUM Партия медикаментов будет отправлена подшефным Марковскому, Меловскому и Новопсковскому районам Луганской Народной Республики из Воронежской области. Об этом сообщается 20 июня в телеграм-канале правительства Воронежской области.
Крупная партия медикаментов для ЛНР сформирована по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона посетил ЛНР, где подписал соглашения о сотрудничестве с тремя районами народной республики. В середине июня Воронежская область отправила подшефным районам коммунальную технику.