Ватикан, 20 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Отложив поездку в Африку, папа римский Франциск породил волну слухов о своей скорой отставке, но эксперты предостерегают от поспешных выводов, сообщает 20 июня агентство France-Presse.

IAEA Imagebank Папа Франциск

Одолеваемый болью в колене и вынужденный в последние недели пользоваться инвалидным креслом, 85-летний понтифик отложил запланированную на июль поездку в Демократическую Республику Конго и Южный Судан.

Этот шаг, наряду с необычным решением провести консисторию для назначения новых кардиналов во время отпуска в августе, вызвал активные спекуляции о его планах на будущее, включая самый радикальный — что он планирует уйти в отставку.

Не так быстро, говорят многие.

«В окружении папы большинство не верит в возможность отставки», — сказал AFP источник в Ватикане.

Слухи в замкнутой Римской курии — влиятельного органа управления католической церкви — обычное дело и часто подогреваются заинтересованными лицами, объясняет итальянский эксперт по Ватикану Марко Полити.

«Эти слухи раздуваются противниками папы, которые только и хотят, чтобы Франциск ушел», — сказал он AFP.

В 2014 году, через год после избрания, Франциск сам заявил журналистам, что если его здоровье будет препятствовать исполнению им обязанностей папы, он рассмотрит возможность ухода с поста.

Тем не менее поездка в Канаду в конце июля всё еще остается в рабочем графике понтифика.

Но, помимо состояния его здоровья, ряд запланированных на ближайшие месяцы событий заставляет некоторых наблюдателей задаваться вопросом, не закладывает ли Франциск основу для отставки, одновременно обеспечивая сохранение своих реформ.

В частности, Франциск решил созвать внеочередную консисторию 27 августа, чтобы назначить 21 нового кардинала, 16 из которых будут моложе 80 лет, то есть смогут участвовать в конклаве для избрания следующего понтифика.

Секретарь Фонда религиозных наук имени Иоанна XXIII в Болонье Альберто Меллони назвал спекуляции о здоровье папы и его намерениях «абсурдными».

«Это вещи, в которых многие хотят разобраться и строят предположения, но мало что могут сказать», — сказал он AFP.