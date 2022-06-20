София, 20 июня 2022, 11:09 — REGNUM В ходе спецоперации пограничной полиции Болгарии в районе КПП «Калотина» на болгарско-сербской границе была задержана крупная партия наркотических веществ. Об этом 20 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Полиция Болгарии
Полиция Болгарии
(сс)apoltix

По некоторым данным, наркотики были изъяты из тайника в салоне легкового автомобиля, следовавшего из Стамбула в Белград. Общий вес запрещенного синтетического препарата составил около 6 кг. Водитель и пассажиры транспортного средства задержаны.

Ведется следствие.

Ранее в МВД Болгарии выразили обеспокоенность резким ростом контрабанды наркотиков через болгарскую территорию.