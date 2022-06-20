София, , 11:09 — REGNUM В ходе спецоперации пограничной полиции Болгарии в районе КПП «Калотина» на болгарско-сербской границе была задержана крупная партия наркотических веществ. Об этом 20 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По некоторым данным, наркотики были изъяты из тайника в салоне легкового автомобиля, следовавшего из Стамбула в Белград. Общий вес запрещенного синтетического препарата составил около 6 кг. Водитель и пассажиры транспортного средства задержаны.

Ведется следствие.

Ранее в МВД Болгарии выразили обеспокоенность резким ростом контрабанды наркотиков через болгарскую территорию.