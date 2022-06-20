Москва, 20 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин согласился с тем, что из тех военных, которые проявили смелость во время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, нужно растить новый российский истеблишмент. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в ходе беседы с журналистом Андреем Карауловым, видеозапись которой 19 июня выложена на сайте «Платформа» Андрея Караулова».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил Сладков, в ходе общения с главой Российского государства он поднял вопрос о том, что во время спецоперации выяснилось, что не все российские военные ведут себя смело, особенно это стало ясно, по его словам, в начале боевых действий, и в связи с этим он предложил создавать новый истеблишмент из тех, кто не струсил в критической ситуации.

«И Путин согласился с этим», — сказал военный корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что среди участвующих в спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины командиров есть такие, которых можно сравнить с такими легендарными военными прошлого, как Георгий Жуков, Сидор Ковпак и т.п.