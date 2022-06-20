Саяногорск, Хакасия, , 11:08 — REGNUM В городе Саяногорске двух матерей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в МВД по Хакасии.

Девочка acandraja

17 июня в ходе вечернего рейда по семьям, состоящим на учете, полицейским пришлось разыскивать мать, которая ушла распивать алкоголь, взяв с собой двухлетнего сына. Придя в одну из квартир, стражи порядка увидели пьяную женщину. Рядом с ней находился голодный ребёнок без присмотра. Мальчика доставили в больницу. В отношении матери составили административный протокол.

18 июня в Саяногорске местные жители сообщили полицейским о том, что в одной из квартир кричит ребёнок. На место выехали инспекторы ПДН. Они обнаружили, что пьяная мать била свою семилетнюю дочь.

Девочку поместили в больницу. Безработная женщина привлечена к административной ответственности. Собранные материалы направлены в отдел опеки и попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Тверской области подозревается в жестоком убийстве своей дочери.

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