Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Разработчики модификации (мода) Randomizer к культовой киберпанк-игре Deus Ex представили её новую версию. Об этом 20 июня сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Авторы мода выпустили версию 2.0 за несколько дней до 22-й годовщины релиза Deus Ex. Особенностями мода является то, что он, например, «перемешивает» начальные точки появления на локациях, места расположения оборудования, пароли, ключи, врагов, а также показатели прочности дверей, замков и т.д.

Кроме того, дополнение добавляет (при желании геймера) в Deus Ex онлайн-маркеры смерти в стиле игр серии Souls компании FromSoftware, которые отображаются в виде небольших черепов на земле. При наведении на них игрок может узнать причину и время смерти другого геймера. При этом у мода также есть онлайн-функция, благодаря которой он публикует на странице проекта в соцсети информацию об активности игроков. Скачать модификацию можно на соответствующей странице портала GitHub.

Напомним, релиз Deus Ex состоялся на ПК 23 июня 2000 года, позже игру выпустили на Mac, консолях PlayStation 2 и PSP. Разработкой занималась студия Ion Storm, в качестве издателя выступила компания Eidos Interactive, руководили реализацией проекта геймдизайнеры Уоррен Спектор и Харви Смит.

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