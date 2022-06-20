Брянск, 20 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализированы пять ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением два человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Брянской области заражение коронавирусом выявлено у 162 197 жителей. Выздоровели 157 987 человек, скончались от осложнений 4 034 пациента.

Лаборатории региона в целом провели 1 935 423 исследования на COVID-19.