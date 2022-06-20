Ижевск, , 11:06 — REGNUM Организована доследственная проверка по факту остановки аттракциона в Летнем саду имени Горького в Ижевске. Проверка начата по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Аттракцион © Наталья Диева

В рамках проверки опрашиваются очевидцы, предпринимаются все необходимые меры для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне семь человек, включая трех детей, оказались в остановившемся на высоте 30 метров аттракционе в Ижевске. Людей эвакуировали спасатели с помощью автоколенчатого подъемника и люльки. Никто не пострадал.

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