Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Роспотребнадзор по-прежнему находится в контакте с коллегами из других стран, несмотря на западные санкции. Об этом в интервью РИА Новости «на полях» ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Роспотребнадзор Dgeise

«На сегодняшний день мы работаем в плотном контакте, получаем всю необходимую информацию, никто ее от нас не закрывает. По той же оспе обезьян нас приглашают на все рабочие группы», — сказала Попова.

Она отметила, что представители других стран в рамках ВОЗ ведут свою работу профессионально и понимают, что без России в современном мире нельзя обойтись.