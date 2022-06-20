Нур-Султан, , 11:03 — REGNUM Сообщения, будто в Казахстане заблокировали 1,7 тыс. вагонов с российским углём, не соответствуют действительность. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Вагон с углём Greg Goebel

В ведомстве отреагировали на сообщения, распространяемые в СМИ стран СНГ. Отмечается, что в республике нет такого количества вагонов из РФ.

«Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в Казахстане никаких задержек железнодорожных вагонов, которые идут из России или в РФ, нет. Работа проходит в штатном режиме. Информацию о блокировании, как считают в министерстве, вбросили для дискредитации отношений между странами.