В Новосибирской области растёт риск возникновения природных пожаров
Новосибирск, 20 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 21 по 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
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Пожар
«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности», — прокомментировали в региональном управлении МЧС России.
Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём.
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