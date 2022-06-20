Новосибирск, 20 июня, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 21 по 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

32. mchs. gov. ru Пожар

«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности», — прокомментировали в региональном управлении МЧС России.

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём.

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