Москва, , 12:55 — REGNUM В эффективность диагностики и лечения рака большой вклад вносит информированность людей. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, и человек не тратит время на методы лечения, не имеющие доказанной эффективности, то шанс выздороветь гораздо выше. В целях информационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» 20 июня стартует коммуникационная кампания «Убедись, что ты здоров», направленная на профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний.

Онколог за работой Минздрав Алтайского края

Зачастую в планы людей не входит скрининг собственного здоровья. Именно поэтому миссия кампании — дать возможность аудитории задуматься о том, что без оценки состояния своего здоровья, есть риск упустить важные моменты из жизни.

«Мы каждую минуту озабочены тем, что нужно не забыть сделать — сейчас, через час, сегодня, завтра. Люди расписывают жизнь на месяцы и годы вперед, несмотря на то, что сама жизнь и переменчива, и непредсказуема. Однако, выстраивая планы, смакуя будущий результат, будет правильно не забыть о главном ресурсе — о здоровье! Эта кампания — начало формирования культуры заботы о своем здоровье. Рак — одно из самых суровых заболеваний, тяжёлые последствия которого можно избежать в 90% случаев, если вовремя пройти диспансеризацию. И это самое важное, что нельзя забыть сделать, выстраивая планы. И сделать это нужно уже завтра» — поделилась креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.

Видеоролики можно увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет вплоть до августа, а также в 41 городе будут размещены баннеры на статичных и цифровых носителях наружной рекламы.

«Важность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров для здоровья человека сложно переоценить. Уверена, что подобная информационная кампания послужит мотиватором для прохождения профилактических мероприятий, напомнит, что первым пунктом в плане на долгую и продуктивную жизнь должна быть забота о собственном здоровье», — отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2021 году охват населения России профилактическими осмотрами и диспансеризацией составил 55% от числа подлежащих их прохождению, что в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.

В рамках профилактических осмотров в 2021 году было впервые выявлено в 1,6 раза больше сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, чем годом ранее. За первые два месяца 2022 года профилактические мероприятия прошли около 4 млн человек.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике по месту жительства» — пояснила член-корреспондент РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Он предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

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