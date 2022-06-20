Москва, 20 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В эффективность диагностики и лечения рака большой вклад вносит информированность людей. Если болезнь диагностирована на ранней стадии, и человек не тратит время на методы лечения, не имеющие доказанной эффективности, то шанс выздороветь гораздо выше. В целях информационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» 20 июня стартует коммуникационная кампания «Убедись, что ты здоров», направленная на профилактику и раннюю диагностику онкозаболеваний.

Минздрав Алтайского края Онколог за работой

Зачастую в планы людей не входит скрининг собственного здоровья. Именно поэтому миссия кампании — дать возможность аудитории задуматься о том, что без оценки состояния своего здоровья есть риск упустить важные моменты из жизни.

«Мы каждую минуту озабочены тем, что нужно не забыть сделать — сейчас, через час, сегодня, завтра. Люди расписывают жизнь на месяцы и годы вперед, несмотря на то, что сама жизнь и переменчива, и непредсказуема. Однако, выстраивая планы, смакуя будущий результат, будет правильно не забыть о главном ресурсе — о здоровье! Эта кампания — начало формирования культуры заботы о своем здоровье. Рак — одно из самых суровых заболеваний, тяжёлые последствия которого можно избежать в 90% случаев, если вовремя пройти диспансеризацию. И это самое важное, что нельзя забыть сделать, выстраивая планы. И сделать это нужно уже завтра» — поделилась креативный директор АНО «Национальные приоритеты» Руслана Харитонова.