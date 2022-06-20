Москва, 20 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Американские площадки 17 июня закрылись преимущественно на положительной территории, но все равно понесли масштабные недельные потери на фоне опасения того, что высокая инфляция в сочетании с ужесточением финансовых условий в конечном итоге приведут к рецессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

«Dow Jones просел на 0,1%, с начала недели потеряв без малого 5%, как и Nasdaq, который ща сессию на 1,4%. S& P 500, официально ступивший на территорию медвежьего рынка, восстановился на символические 0,2%, а за неделю снизился на 5,8%.

Пятидневка действительно выдалась не из легких, сопровождаясь волатильными торгами по всем классам активов. Динамикой руководили преимущественно Центробанки: Федрезерв повысил ставку сразу на 0,75%, ШНБ неожиданно поднял стоимость кредитования на 0,5%,

Банк Англии продолжил плавное ужесточение, а Банк Японии не дал ни малейшего намека на изменение ультрамягкой монетарной политики.

Так, инвесторам предстоит и далее переваривать информацию в контексте перспектив дальнейшей политики мировых Центробанков, и активное участие в формировании ожиданий будут принимать поступающие экономические данные в ближайшие недели.

В понедельник наблюдаются признаки стабилизации рынков. Доллар слегка отступает против большинства валют, а американские фьючерсы слегка подрастают, тогда как европейские фьючерсы торгуются практически без изменений.

Евро открылся с небольшим медвежьим гэпом, но тут же отскочил и расположился над уровнем 1.0500, который остается в центре внимания игроков на данном этапе.

Сейчас первостепенная задача единой валюты — подтвердить восстановление над этим уровнем на дневном закрытии (и желательно неоднократно) в силу сохраняющихся понижательных рисков и тенденции продаж на росте.

В Европе фокус внимания инвесторов по-прежнему направлен на региональные облигации, и игроки ждут от ЕЦБ подробностей по вопросу разрешения проблемы фрагментации, о которой говорилось на минувшей неделе.

По крайней мере, на данный момент превалирует более спокойный тон — спред доходности 10-летних облигаций Италии и Германии сузился и составляет менее 200 базисных пунктов.

Значимых экономических событий сегодня не заявлено, а отсутствие торгов в США в связи с праздничным днем добавит некоторого спокойствия в первый день новой торговой недели.

При этом заметного проявления оптимизма в рядах инвесторов не ожидается, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу возможной рецессии.

К слову, динамика азиатских площадок служит тому подтверждением – региональные индексы провели сессию преимущественно на отрицательной территории, а Европа выглядит неуверенно перед открытием», — пояснил эксперт.

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