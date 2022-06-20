Казань, , 11:06 — REGNUM В столице Татарии в июню текущего года количество субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), а также самозанятых увеличилось до 148,5 тысяч, что на 28,1 тыс., или 23% больше, чем было в июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бизнес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наибольший рост зарегистрировано среди самозанятых — на 24,9 тыс., или 60%. (67 тысяч).

Количество субъектов МСБ за год увеличилось до 81,7 тыс. (на 3,3 тыс., или 4,2%), из них 44,5 тыс. — малые и микропредприятия, более 36 тыс. — индивидуальные предприниматели и 195 — средние предприятия.

За 4 месяца 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Казани 93,6 млн рублей налога на профессиональный доход. По результатам I квартала также зафиксирован рост налоговых платежей от субъектов МСБ. Размер налогов, поступивший в городской бюджет, составил 1,5 млрд рублей, что на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Доля налоговых поступлений от МСБ в городском бюджете составила 45%.

Около половины субъектов малого бизнеса предпочитают работать в торговле и общественном питании. Также популярностью пользуются строительство, обрабатывающие производства и транспорт.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на господдержку субъектов предпринимательской деятельности предусмотрено 1,23 млрд рублей.

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