Бухарест, 20 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В городе Плоешти на юге Румынии неизвестные засыпали синтетическое моющее средство в основные артезианские колодцы региона, сделав воду в источниках непригодной к употреблению. Об этом 20 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По предварительной информации, в итоге большинство городских фонтанов покрылось густой пеной, а вода из-под кранов в Плоешти и его пригородах окрасилась в яркие цвета.

Сообщается о том, что указанная жидкость представляет собой серьезную опасность для здоровья и даже жизни человека.

Ведется следствие. Если вандалы будут установлены и задержаны, а их вину докажет суд, им грозит до семи лет тюремного заключения.