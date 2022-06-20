Калуга, , 11:14 — REGNUM В Калужской области 58 учреждений культуры, включая частные, зарегистрированы в программе «Пушкинская карта». В 2022 году к проекту присоединятся еще семь организаций. С начала старта в рамках программы проведено более трёх тысяч мероприятий, реализовано 47 тысяч 600 билетов на общую сумму 18 млн рублей. Об этом 20 июня заявил на заседании областного правительства области министр культуры региона Павел Суслов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство культуры Калужской области

Проект «Пушкинская карта» пользуется популярностью у молодых калужан. По состоянию на 1 июня 2022 года на территории области выдано 42 тысячи 750 «Пушкинских карт», что составляет 54% от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. В том числе 21 тысяча карт или 74% выдана школьникам. В регионе постоянно ведётся информирование молодежи о мероприятиях, проводимых в рамках программы «Пушкинская карта». Помимо рекламной кампании в местных СМИ, анонсах на сайтах и в социальных сетях, составляется общая афиша по мероприятиям области, в том числе и по кинопоказам, которая направляется в образовательные организации региона.

Проект «Пушкинская карта» стартовал в России с 1 сентября 2021 года. Его основная задача — повысить культурный уровень школьников и студентов, помочь им приобщиться к лучшим образцам современной культуры и искусства. Программа рассчитана на молодежную аудиторию в возрасте от 14 до 22 лет. «Пушкинская карта» — это пластиковая или виртуальная карта, на которую поступают средства федерального бюджета, предназначенные для приобретения билетов на посещение культурных мероприятий. В 2021 году номинал карты составлял три тысячи рублей. С 2022 года возможности карты расширены: номинал увеличен с трёх до пяти тысяч рублей. С 1 февраля 2022 года в программе начали участвовать фильмы, созданные при поддержке Минкультуры России и Федерального фонда кино. На посещение кинотеатров молодые люди могут потратить в течение года до двух тысяч рублей (из пяти, доступных по карте).

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