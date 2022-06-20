Москва, , 10:56 — REGNUM В ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин рассказал, что среди участвующих в спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины командиров есть такие, которых можно сравнить с такими легендарными военными прошлого, как Георгий Жуков, Сидор Ковпак и т.п. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в ходе беседы с журналистом Андреем Карауловым, видеозапись которой 19 июня выложена на сайте «Платформа» Андрея Караулова».

Владимир Путин Kremlin.ru

Как отметил Сладков, он спросил у главы Российского государства, почему во время спецоперации у России пока, по его мнению, не появилось новых полководцев, которых «можно назвать «батя», таких как маршал Победы Георгий Жуков, лидер украинских партизан Сидор Ковпак, маршал Василий Чуйков и т.д.

«На что мне Владимир Владимирович сказал, есть (такие полководцы), вы не знаете», — сказал военный корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что в ходе закрытой встречи с журналистами после своего выступления на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин заявил, что он подробно рассказал на пленарной сессии форума о ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.