Люксембург, 20 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Дания присоединилась к оборонной политике Евросоюза, заявил 20 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

Exteriores.gob.es Жозеп Боррель

«Министры сегодня отпразднуют присоединение Дании к европейской оборонной политике. Дания официально уведомила нас об этом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно.

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