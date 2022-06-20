В Херсоне восстановили работу интернета и мобильной связи
Херсон, 20 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Херсонской области продолжаются восстановительные работы, в самом Херсоне уже появились интернет и мобильная связь. Об этом сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
По его словам, которые приводят ТАСС, в регион пришли оператор сотовой связи и провайдеры из Крыма и Донецкой Народной Республики.
Также Мороз анонсировал открытие в Херсоне второго центра по оформлению российских паспортов.