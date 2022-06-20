Париж, 20 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. После того, как партии президента Франции Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее, оппозиция считает, что премьер-министра страны необходимо сменить, сообщает Le Figaro.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Призывы к отставке премьер-министра Франции Элизабет Борн усиливаются. Если Элизабет Борн останется на посту, премьер-министр выступит с общей политической речью 5 июля 2022 года. Оппозиция может выразить вотум недоверия.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила 89 мест в парламенте по итогу второго тура выборов в законодательные органы.