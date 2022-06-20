Ульяновск, 20 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ульяновске членов преступной группы обвинили в хищениях с автозавода. Ущерб оценивается в 799 тыс. рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантами уголовного дела стали 11 членов преступной группы. По версии следствия, с декабря 2020 года по июнь 2021 года электромонтёр завода «УАЗ» организовал преступную группу из работников предприятия и охранников для хищения автомобильных деталей.

Правоохранители считают, что обвиняемые делали на территории завода тайники, после чего проносили детали под видом личных вещей, где на пропускном пункте их пропускали сотрудники охраны.

В ведомстве установили, что украденные детали хранились в гаражных боксах в Ульяновске, после чего их продавали. Похищенное заводское имущество следствие оценило в 799 тыс. рублей ущерба.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года стало известно, что в Димитровграде с местного предприятия по производству металлоконструкций похитили 100 метров проводов. В совершении преступления подозревают бывшего работника предприятия.

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