В хищениях с ульяновского автозавода обвинили 11 человек
Ульяновск, 20 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ульяновске членов преступной группы обвинили в хищениях с автозавода. Ущерб оценивается в 799 тыс. рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Фигурантами уголовного дела стали 11 членов преступной группы. По версии следствия, с декабря 2020 года по июнь 2021 года электромонтёр завода «УАЗ» организовал преступную группу из работников предприятия и охранников для хищения автомобильных деталей.
Правоохранители считают, что обвиняемые делали на территории завода тайники, после чего проносили детали под видом личных вещей, где на пропускном пункте их пропускали сотрудники охраны.
В ведомстве установили, что украденные детали хранились в гаражных боксах в Ульяновске, после чего их продавали. Похищенное заводское имущество следствие оценило в 799 тыс. рублей ущерба.
Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Материалы переданы в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года стало известно, что в Димитровграде с местного предприятия по производству металлоконструкций похитили 100 метров проводов. В совершении преступления подозревают бывшего работника предприятия.
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